Ülkede rekor kırıldı: Tüketimin neredeyse yarısı...

Danimarka 2019’da elektrik tüketiminin neredeyse yarısını rüzgar enerjisinden karşılayarak yeni bir rekor kırdı.





İndependent Türkçe'de yer alan Kate Ng imzası taşıyan ve Cenk Korkmazer tarafından çevrilen habere göre ülkenin elektrik dağıtım şirketi Energinet, perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen yıl enerjinin yüzde 47’den fazlasının rüzgar türbinleri tarafından üretildiğini açıkladı. Bu oran 2018’de yüzde 41 olarak belirlenmişti.





Denizdeki rüzgar türbinlerinin ürettiği enerjinin (2018’de yüzde 14 olan) oranı geçen yıl yüzde 18’e yükseldi. Karadaki rüzgar türbinlerindense yüzde 29 oranında elektrik üretildi.





Yenilenebilir enerjide bir dünya lideri olan Danimarka, 2018’de enerjisinin yüzde 28’ini rüzgardan elde eden en yakın rakibi İrlanda’nın çok ilerisinde.





Rüzgar enerjisini savunan Wind Europe’un verilerine göre, rüzgar enerjisi Avrupa’da en büyük ikinci enerji kaynağı olurken, Avrupa Birliği’ndeki elektriğin de yüzde 14’ünü üretti.





Danimarka ve İskandinavya’nın en büyük rüzgar santrali Horns Rev 3, ağustosta açıldı ve Danimarka’da 425 bin haneye elektrik sağlıyor.





Kuzey Denizi’ndeki açık deniz rüzgar santrali, Danimarka’nın yüksek rüzgar enerjisi üretimine katkı sunuyor.





Yenilenebilir enerjiyle ilgili haberler yapan Recharge sitesine göre Danimarka, Kriegers Flak isimli daha büyük rüzgar santralini Baltık Denizi’nde 2021’de açmayı planlıyor ve üç farklı açık deniz rüzgar santrali projesi üzerinde çalışıyor.





Temmuzda iklim hedeflerini yükselten ülkenin sol koalisyon hükümeti, emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 70 azaltmayı amaçlıyor.