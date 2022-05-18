Samanyolu Haber /Dünya / Ülkedeki kayıp kişilerin sayısı resmi verilere göre 100 bini aştı /18 Mayıs 2022 09:04

Ülkedeki kayıp kişilerin sayısı resmi verilere göre 100 bini aştı

Meksika'da 1964'ten bu yana kaybolan kişi sayısı resmi verilere göre 100 bini aştı. Ulusal Kayıp Kişiler Sicili raporunda, ülkede son 58 yılda muhtelif nedenlerle kaybolanların sayısının 100 bin 12 olduğu bildirildi.

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Kaybolanlarımız için Hareket'ten yapılan açıklamada gerçek rakamın resmi verinin çok üzerinde olduğu belirtilerek hükümetin kaybolan kişilere yönelik yeterince çaba harcamadığı ifade edildi. Açıklamada, "Meksika devletinden, ülkede yaşadığımız korkunç şiddet ve güvensizlik krizine bağlı olarak kaybolan kişilerin bulunması için kapsamlı ve güçlü şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Raporda, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı kadar hükümetin de kaybolanlardan sorumlu olduğu kaydedilerek, "Giderek daha fazla ailenin benzer acılara maruz kalması çok acı ve endişe verici. 4 bini aşkın gizli mezar ortaya çıkartıldı. Kayıp kişilere ulaşılacak yasaların ve kamu politikalarının teşvik edilmesi elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

Yetkililer tarafından acilen kayıp kişilerin ailelerinden gelen taleplere yanıt verilmesi gerektiği bildirilen raporda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kayıp kişilere ilişkin raporlarının da dikkatle incelenmesi istendi.

Nisan ayında Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeyle Mücadele Komitesi Meksika'da kayıplardaki yükseliş trendinin alarm verici düzeyde olduğunu duyurmuştu. BM kayıplardan büyük oranda organize suç örgütlerinin sorumlu olduğunu, fakat devlet yetkililerinin de ihmal veya sessiz kalma gibi sorumlulukları olduğunu açıklamıştı.

Meksika hükümeti de adli tıp kurumlarında kimliği tespit edilemeyen 37 bin ceset olduğunu açıkladı fakat sivil toplum kuruluşları bu sayının çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Tanımlanamayan cesetlere kayıp yakınlarından DNA eşleştirme çabası da bir çok cesedin örnek alınmadan  gömülmesi nedeniyle de sonuçsuz kalıyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre ise ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
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