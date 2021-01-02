Samanyolu Haber /Dünya / Ülkedeki uçuşlarda ikram ve dergiler yasaklandı /02 Ocak 2021 00:42

Ülkedeki uçuşlarda ikram ve dergiler yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke içi uçuşlarda ikram ve dergilerin yasaklandığı ifade edildi.

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Tayland, Koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gereği ve vakaların da artmasıyla ülke içi uçuşlarda ikram ve dergileri yasaklama kararı aldı.

Yeni vakaların çoğunun yerel olduğu, 6 vakanın ise yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiğini duyuruldu. Yeni düzenlemelere uymayan havayolları şirketlerinin, Tayland Sivil Havacılık Otoritesi’nden ceza alabilecekleri belirtildi.

Tayland'da son durum 

Tayland'da son 24 saatte 279 Koronavirüs vakasına rastlandı. Bir günde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 63'e çıktı. Salgının başından bugüne kadar vaka sayısı 7 bin 163’e yükseldi. Ülkede virüsü kapan 4 bin 273 kişi ise iyileşti. Başkent Bangkok'ta artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak tarihlerinde kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.
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