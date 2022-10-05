Samanyolu Haber /Gündem / 'Ülkeden kaçtı' denilmişti: Şanlıurfa'dan çıktı /05 Ekim 2022 11:37

'Ülkeden kaçtı' denilmişti: Şanlıurfa'dan çıktı

Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva’nın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Ünlü sunucu Türkiye’de olduğunu, İstanbul ve Şanlıurfa’yı gezdiğini duyurdu.

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti.

Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde “Savaşa hayır” yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemiyle ilgili hakim karşısına çıktı.

'Döneceğim'
Sözcü’nün aktardığına göre, protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı. Önceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı. Ancak ünlü sunucu "İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini" duyurdu.

Protestocu gazeteci de ev hapsinden firar etti 
Rus devlet kanalındaki eylemi yapan Marina Ovsyannikova da ortadan kayboldu. 44 yaşındaki Ovsyannikova'nın yaklaşık 2 aydır ev hapsinde tutulduğu Moskova'daki konutundan kızıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 10 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci, en çok arananlar listesine girdi.
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