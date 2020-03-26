Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülkeler vatandaşa para yağdırırken AKP gazlı içeceklere ÖTV zammı getirdi /26 Mart 2020 10:47

Ülkeler vatandaşa para yağdırırken AKP gazlı içeceklere ÖTV zammı getirdi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı.

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Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü sayıda yer alan kararla, bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35’e yükseltildi.

Ayrıca karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80’e çıkarıldı.

Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40’a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

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