Ülkelerden İran'a başsağlığı mesajları

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin yaşamını yitirmesinden sonra uluslararası kamuoyundan arka arkaya başsağlığı mesajı geldi.





Ölen İranlı liderlerin Filistin davasını ve İsrail'e karşı direnişi destekledikleri için övüldüğü açıklamada, İran'ın "köklü kurumlarının" "bu büyük kaybın yansımalarının" üstesinden gelmesini sağlayacağına duyulan güven ifade edildi.





Husilerin lideri tarafından yapılan açıklamada, "Şehit oldukları bildirilen Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin ailelerine, İran halkına ve İran yönetimine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Allah'tan ailelerine sabır ve teselli vermesini diliyoruz. Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. İran halkı, Allah'ın izniyle kendi halkının sadık liderlerine bağlı kalmaya devam edecektir" denildi.





Katar Emiri tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı ve beraberindeki yetkililerin elim helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, Yüce Allah'tan kendilerine rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve teselli diliyoruz. Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz" ifadesine yer verildi.





Pakistan Başbakanı Şerif'in eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkıyla birlikte bu korkunç kayıp dolayısıyla İran ulusuna en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Şehit ruhlar ilahi huzur içinde yatsınlar. Büyük İran milleti bu trajedinin üstesinden geleneksel cesaretiyle gelecektir. Pakistan, Cumhurbaşkanı Reisi ve arkadaşlarına saygı ve kardeş İran'la dayanışma göstergesi olarak bir günlük yas ilan edecek ve bayrağını yarıya indirecektir" denildi.







Hindistan lideri Modi de bir açıklama yayınladı... Modi, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'nin trajik ölümü karşısında derin bir üzüntü ve şok yaşıyoruz. Hindistan-İran ikili ilişkilerinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Ailesine ve İran halkına en içten taziyelerimi sunuyorum. Hindistan bu acılı gününde İran'ın yanındadır" dedi.





Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de İran liderinin yaşamını yitirmesinden sonra bir açıklama yaptı. Michel, "Avrupa Birliği, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ölümleri nedeniyle içten taziyelerini iletti" dedi.





Iran Başbakanı Sudani tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın kuzeyinde meydana gelen talihsiz uçak kazası sonucunda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve teessürle aldık. İslam Cumhuriyeti Dini Lideri Ali Hamaney'e, İran ulusuna, hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu acı trajedi sırasında kardeş İran halkı ve İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.Hamas tarafından yapılan açıklamada İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'e, İran hükümetine ve İran halkına "bu büyük kayıp" için "en derin taziye ve dayanışma dilekleri" iletildi.İran liderinin en son resmi görüşme gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir açıklama yaptı. Taziye mesajında Aliyev, "Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadesini kullandı.