Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Türkiye'de geçici koruma altında Suriyeli sayısının 2 milyon 920 bin 119 olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017 yılından bu yana 763 bin 443'ünün geri dönüş yaptığını açıkladı.





Son 15 günde ise Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirten Yerlikaya, günlük dönüş sayısının 7 kat arttığını açıkladı.





Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş-çıkış hakkı tanınacağını da söyledi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" şeklinde konuştu.





"ORADAKİ EVİ HAZIRLAYABİLMESİ İÇİN..."

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.





Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, aynı gün içerisinde randevu verildiğini ve Türkiye'deki ev ve iş yeri eşyalarının tamamı ile araçlarını beraberlerinde götürebileceklerini bildirdi.





1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyleyen Yerlikaya, "Oradaki evi hazırlayabilmesi için böyle bir karar aldık" dedi.







