Samanyolu Haber /Ekonomi / Gündemi sarsacak iddia: Çakılan Türkiye ekonomisinin ardındaki 'gizli güç' bulundu /03 Haziran 2022 08:41

Gündemi sarsacak iddia: Çakılan Türkiye ekonomisinin ardındaki 'gizli güç' bulundu

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, yeniden aktif siyasete dönmeyi düşünen Tansu Çiller ile ilgili çok çarpıcı iddiaları köşesine taşıdı.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşesi  nde eski Başbakan Tansu Çiller'in yakın çevresi ile yaptığını iddia ettiği sohbetleri taşıdı. "Teyitli bilgi" diyen Takan, Çiller'in Ankara'da ekonomi kurmayları ile yapılan toplantılara katıldığını söylediğini aktardı.

Takan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Tekrar, aktif siyaset sahnesine dönmeye pek hevesli olan saray destekçisi Tansu Çiller, yakın çevresi ile sohbetlerinde şöyle diyormuş:

“Ekonomi konusunda dümenin arkasında ben varım. Maliye Bakanı Nureddin Nebati sık sık beni ziyaret ediyor ve fikirlerimi alıyor. Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara da katılıyorum.”

Dahası var!.. Bir ara, Tansu Çiller’in parti kurarak veya mevcut küçük partilerden birinin başına geçerek aktif siyasete soyunacağı konuşuluyordu. Hanımefendi, hevesinde hâlâ ısrarcıymış. Diyormuş ki; “Parti kurma fikrinde ısrarlıyım. Benim halkıma vereceklerim var.”

Kulis bilgisinin teyitli olduğunun altını kırmızı ile çizdikten sonra  takdiri, sulu-kuru-gazlı-elektrikli ve bunlar gibi dünya üzerinde var olan her şeyden zamkolik hale gelen sayın ahalimize bırakıyorum!.."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gündemi sarsacak iddia: Çakılan Türkiye ekonomisinin... Sonraki Haber >>

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:58:00