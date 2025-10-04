“Ülkenin mülakatlarla sahte diplomalarla kaybedecek zamanı yok”

335 gündür süren hak arayışını kamuoyuyla paylaşan öğretmenler, mülakat sisteminin yapısal olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da destek verdi.



“Mülakata Hayır, Liyakata Evet”



Basın açıklamasını okuyan Ayşenur Çalışkan, mülakat sürecinde yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, “Bireysel davalarda kazanılan haklar önemli bir hukuki zafer olsa da sorunun köklü çözümü için mülakat sistemi yeniden düzenlenmeli. Bu ülkenin mülakatlarla, sahte diplomalarla kaybedecek bir saniye daha vakti yok. Mülakata hayır, liyakata evet diyoruz” dedi.



Çalışkan, mahkemelerde farklı kararların çıktığını ve iller arasında puanlama farklılıkları nedeniyle birçok öğretmen adayının haksızlığa uğradığını belirtti. “Mahkemeler arası farklılıklar nedeniyle haklarımızı kaybediyoruz. Yüce yargımıza saygı duyuyoruz ancak bu kararları vicdanen kabul edemiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Başarımızla Cezalandırıldık”



Mağdurlardan Kiraz Polat, 2023 KPSS’ye hazırlanırken 6 Şubat depremlerinde AFAD gönüllüsü olarak enkaz çalışmalarına katıldığını ve tüm emeğine rağmen mülakatta hatalı puanlamalar nedeniyle elendiğini anlattı. Polat, “Kendi branşımda 285 kişilik kontenjanda 285. olarak mülakata çağrıldım, fakat şube müdürlerinin form doldurma hatası yüzünden elendim. Biz sınava çalıştık, başarı elde ettik; ama başarımızla cezalandırıldık” dedi.



Talepler



Öğretmen adayları, MEB’den geçmişte sunulan çözüm yollarının uygulanmasını ve mahkeme kararlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep etti. Açıklamada, hak arayışından asla vazgeçmeyecekleri vurgulandı.