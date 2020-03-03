Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker bir dev markasını daha sattı /03 Mart 2020 10:32

Ülker bir dev markasını daha sattı

Ocak ayında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Ülker, ilk büyük satışını yaptı.

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Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Komili Bebe, Baby Star ve Rozi gibi markaları bünyesinde barındıran Özen Kişisel Bakım, 153,7 milyon TL şirket değeri karşılığında Japonya’nın en büyük kağıt üreticilerinden Daio firmasına satıldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, nisan ayında satış sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Haberde aktarılana göre 1998 yılında kurulan Özen, bebek bezi, ıslak mendil, banyo malzemeleri ve diğer hijyen ürünlerini üretiyor ve satıyor.

Bir üretim tesisi bulunan Özen’i alan Japon şirketi ise alanında en büyük firmalardan biri.

1943 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın ortasında kurulan Japon şirketinin yıllık satışları 2 milyar doların üzerinde.

3 bin 400’e yakın çalışanı olan şirketin hisseleri Tokyo ve Osaka borsalarında işlem görüyor. Japonya’nın dördüncü büyük kağıt üreticisi olan ve Coo.n markasıyla tanınan Daio, iç pazarının yüzde 6’sını kontrol ediyor.

Japon Daio firmasının internet sitesinde yapılan açıklamada şirketin, Asya dışında yatırım genişleme alanları araştırırken Türkiye'ye odaklanmaya başladığı ve 2014 yılından bu yana da Türkiye'de pazar araştırması yapmakta olduğu kaydediliyor.

Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusu ile iç hijyen pazarında sağlam bir büyüme kaydetmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer veriliyor: 

"Daio, yılda 1 milyondan fazla doğum gerçekleşen ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya'ya ve komşu ülkelerine ihracat için bir üretim üssü olma potansiyeline sahip olan Türkiye'de 2017 yılında İstanbul'da bir temsilcilik ofisi kurdu. Ayrıca Daio, Rusya'daki pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek için Temmuz 2019'da Moskova'da bir temsilci ofisi açtı. 

1998 yılında kurulan Özen, İstanbul'a yakın mükemmel bir konumda bulunan bir fabrikaya sahip. Şu anda Daio’nun bebek bezi, ıslak mendil ve tuvalet malzemeleri de dahil olmak üzere üç ürün kategorisinde ürünler üretmekte ve satmaktadır. Daio, Türkiye'de bir fabrika kurmayı değerlendirdi. Müzakereler sonucunda Daio, Özen Kişisel Bakım'ı Yıldız Holding'ten almanın uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmek için en etkili seçenek olduğu sonucuna vardı." 
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