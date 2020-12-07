Ülker de talip olmuştu

Dondurulmuş gıdanın sektörünün önde gelen şirketlerinden Dardanel, 1999-2000 krizinin akabinde 200 milyon Amerikan Doları'na ulaşan borç sarmalından kurtarabilmek için 2011 yılında ADM Capital ile Ülker'in ana ortağı Yıldız Holding'e satış görüşmelerine başlamıştı.





Ancak satış görüşmeleri 2012 yılında başarısız bir şekilde sonuçlanmıştı. Sekiz yılda borçlarından kurtularak 1 milyarlık satış hacmine ulaşan şirket, Yunanistan'da şirket avında.







"10 MİLYAR DOLAR DA VERSELER SATMAYACAĞIZ"





Dardanel’in 2'nci kuşak temsilcisi ve icra kurulu başkanı Mehmet Önen, "Artık 10 milyar dolar verselerdi Dardanel'i kimseye satmayız. Çünkü aile anayasasında birinci maddeye 'Dardanel satılamaz' maddesi eklendi." dedi.





"Şirketimizi kesinlikle satmayı düşünmediğimiz gibi, yabancı ortaklıklara da sıcak bakmıyoruz.” diyen Önen, "Aksine çok iddialı hedeflerimiz var. Yunanistan’da dondurulmuş deniz ürünleri üreten bir marka ile görüşme halindeyiz. Bunun için Yunanistan’da bir şirket kurduk. Görüşmeler yıl sonunda tamamlanacak. Bu satın alma gerçekleştiği takdirde 150 milyon euro pazar büyüklüğündeki Yunanistan’a girmiş ve daha geniş bir Avrupa coğrafyasına yayılmış olacağız.” ifadelerini kullandı.



2021 YILI HEDEFİ 1,4 MİLYAR TL SATIŞ HASILATI





Konserve ton balığı pazarının 2021’de bu yıldan da iyi geçeceğini belirten Önen, “Dardanel olarak her yıl, pazara paralel şekilde yüzde 40 büyüyoruz. Bu yılı da 1 milyar TL’nin üzerinde bir satış ile tamamlıyoruz. 2021 ise öngörümüz 1,4 milyar TL.” dedi.





Satışlar için ihracatın payının yüzde 30’u bulduğunu aktaran Önen, "Bugün 35 ayrı ülkeye ihracatımız bulunuyor; bunların 33’üne direkt Dardanel markasıyla ihracat yapıyoruz.” diye konuştu.





Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şirketin kurucusu Niyazi Önen’in 15 yıl önce Londra’da görüp çok beğendiği ve Türkiye’ye getirdiği sandviç işinin 400 milyon liralık gelir getiren bir iş koluna dönüştüğünü söyledi.





Önen, "Başta tutmaz denilen iş bugün 400 milyon lira ciroya ulaştı. Satışlarımızın yüzde 50’si benzin istasyonlarından geliyor. 300 çalışanımız günde ortalama 150 bin sandviç üretiyor. Sadece 15 yıl içinde bu alanda da kalitemizle pazar lideri olmayı başardık." diye konuştu