Samanyolu Haber /Gündem / Ülker’den BİM’e Şok çıkış: İstifa etmeli /03 Aralık 2022 21:47

Ülker’den BİM’e Şok çıkış: İstifa etmeli

Ülker grubuna bağlı Şok Market Kurulu yayınladığı açıklamada BİM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın istifa etmesi gerektiğini eğer istifa etmezse Gıda Perakendeciler Derneği’nden ayrılacaklarını açıkladı.

Ülker’den BİM’e Şok çıkış: İstifa etmeli

Türkiye’deki ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Kötü politikalarıyla enflasyonun ve hayat pahalılığının sebebi olan AKP hükümeti ve ortağı MHP, suçu market zincirlerine atarak krizi yönetemiyor ve konuyu saptırmaya çalışıyor. Her geçen gün iktidarla marketler arasındaki gerilim artıyor. Şimdi de marketler birbirine düştü. Murat Ülker’in sahibi olduğu Şok Marketler Zinciri, bugün çok konuşulacak bir açıklama yayınladı. Şok yaptığı açıklamada BIM İcra Kurulu üyesi ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. 

Marketlere yapılan suçlamaların doğru olmadığını vurgulayan Şok’un açıklaması şu şekilde oldu; “Son zamanlarda farklı mecralarda gerçekleştirilen zincir marketlere yönelik suçlamaların doğru olmadığı ve özellikle zincir marketlerin fiyat artışlarının müsebbibi olmadığı aşikardır ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketlerin gösterilmesi doğru değildir. Ancak ilgili tarihte Sn. Galip Aykaç tarafından yapılan açıklamalar, bu haksız saldırılara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak fiyat artışı tartışmalarının siyasi düzleme çekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu açıklamalar nedeniyle Şirketimiz ve Derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir.  Şok Marketler Yönetim Kurulu olarak; yapılan bu açıklamaları üslup ve tarz açısından tasvip etmediğimizi tarafınıza bildiririz. Bu nedenle Sn. Galip Aykaç'ın dernek başkanlığı görevinde daha fazla kalması sektörün ve hepimizin temsil edildiği derneğimize zarar vereceğinden. kendisinin bu görevden ayrılması gerekliliğini bilgilerinize sunarız. Ayrılma süreci tamamlanana kadar Şok Marketler olarak demek faaliyet ve toplantılarına süresiz olarak katılmayacağımızı ve alınacak kararların Şirketimizi bağlamayacağını beyan ederiz.”

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