Samanyolu Haber /Ekonomi / Murat Ülker o markayı da sattı /10 Aralık 2019 13:43

Murat Ülker o markayı da sattı

Murat Ülker'e ait Gözde Girişim yüzde 100 sahibi olduğu Sebat Çakmak'ı sattı. Sebat'ın imal ettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu.

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Hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Gözde Girişim Sermayesi’nin sahip olduğu Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle Can Holding'e satıldı.

Sebat Çakmak, Tokai marka çakmakların üreticisi olarak tanınıyor. 

Ana ortakları arasında Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ı Can Uluslararası Yatırım Holding’e sattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) beyan etti.

MURAT ÜLKER 35 MİLYON LİRAYA SATTI

"Tokai" çakmak markasını satın alan Can Holding, üç ay önce Bilgi Üniversitesi'ni de devralmıştı. Sebat Çakmak'ın satış bedeli 35 milyon lira olurken, satışın tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak. 

Murat Ülker, Sebat Çakmak’ın satışından elde ettiği hasılatla  Gözde Girişim borçlarını azaltmayı hedefliyor. 

Ülker şirketlerinin çoğunluk hisselerini İngiltere'nin başşehri Londra'da kurduğu "Pladis" isimli şirkete devretmişti.

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