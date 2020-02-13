Samanyolu Haber /Ekonomi / Ülker sattı, o aldı /13 Şubat 2020 17:43

Ülker sattı, o aldı

Ülker markasının da sahibi olan Yıldız Holding, "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklamları ile hafızalarda yer edinen Tokai Çakmak'ı Bilgi Üniversitesi'ni devralan Coşkun Holding'e sattı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 1990'lı yıllarda "Çakar çakmaz çakan çakmak" sloganı ile hafızalarda yer edinen Tokai Çakmak satıldı.

Rekabet Kurulu, Tokai çakmaklarının Can Holding'e satışını onayladı.

Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, Sebat Çakmak'ın (Tokai) hisselerinin satışından elde ettiği gelirle borç ödeyecek.  

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can peş peşe şirket satın alıyor.

Sebat Çakmak'ı satın alan Can Holding geçen yıl Bilgi Üniversitesi'ni de devralmıştı. 

Gözde Girişim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen beyana göre Tokai'nin satış bedeli 35 milyon Türk Lirası.

Murat Ülker, 20 yıldır ifa ettiği Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini 29 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yeğeni Ali Ülker'e devretmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülker sattı, o aldı Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:34