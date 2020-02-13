Ülker sattı, o aldı

SAMANYOLUHABER- 1990'lı yıllarda "Çakar çakmaz çakan çakmak" sloganı ile hafızalarda yer edinen Tokai Çakmak satıldı.
Rekabet Kurulu, Tokai çakmaklarının Can Holding'e satışını onayladı.
Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, Sebat Çakmak'ın (Tokai) hisselerinin satışından elde ettiği gelirle borç ödeyecek.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can peş peşe şirket satın alıyor.
Sebat Çakmak'ı satın alan Can Holding geçen yıl Bilgi Üniversitesi'ni de devralmıştı.
Gözde Girişim'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) verilen beyana göre Tokai'nin satış bedeli 35 milyon Türk Lirası.
Murat Ülker, 20 yıldır ifa ettiği Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini 29 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yeğeni Ali Ülker'e devretmişti.