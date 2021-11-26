Ülker ürünlerine yüzde 35 zam

Döviz kurlarının yükselmesiyle başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Akaryakıt sektörü başta olmak üzere gıda fiyatları da her gün gelen yeni zamlarla artıyor.







Bisküvi, çikolata ve şekerleme sektörünün öncü markalarından Ülker de ürünlerine yüzde 35’lere varan oranlarda zam yapma kararı aldı. Zamlı fiyatlar 6 Aralık 2021 tarihinden itibaren etiketlere yansıyacak.





ÇUBUK KRAKERİN FİYATI 2,75 TL’YE YÜKSELECEK





Bisküvi, çikolata kaplama, kek, pastacılık ürünleri, krem çikolata, Godiva, şeker, gofret ve Mcvities çeşidi yüzlerce ürün çeşidinde fiyat artışına gidildi.





Hâlihazırda 2 liraya satılan Ülker Çizi bisküvinin fiyatı aralık ayında 3 TL’ye çıkacak. 1 TL olan çubuk kraker 1,25 TL’ye, 2,75 TL’ye satılan Biskrem ise 3,50 TL’ye satılacak.





Pastacılık ürünlerinden toz kakaonun fiyatı 2,5 liradan 3 liraya çıkarken, 9 liradan satılan damla çikolata ise 10 liraya yükseliyor.