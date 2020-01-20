"Ülker'den yeni satışlar kapıda"

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Yıldız Holding (Ülker'in sahibi), ekonomik krizle birlikte ülkedeki varlıklarını yurt dışına çıkarmasıyla gündeme olurken 3,1 milyar dolara satın alınan İngiltere’deki United Biscuits’den iyi haberler gelmediği belirtiliyor.





T24 yazarı Barış Soydan iki yıl önce Ülker’in 6,5 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla masaya oturmasına dikkati çekiyor.





6,5 MİLYAR DOLAR BORCU UZUN VADEYE YAYMIŞTI





Bankalar 6,5 milyar dolarlık borcu yapılandırdı ve Ülker’e ya da kurumsal ismiyle Yıldız Holding’e, dört yıl anapara ödemeden idare etme imkânı tanıdı. Bu dönemde Ülker borcun sadece faizini ödeyerek düze çıkmaya çalışacaktı.





Aradan geçen iki yılda holdingin amiral gemisi Ülker ile perakende şirketi Şok’ta işlerin iyi gittiğini, fakat ana şirketin borç oranının hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyen Soydan, Murat Ülker'in varlık satışı yaptığını kaydediyor.





Ekonomist, ''Şirket, borçlarını azaltabilmek için son iki seneyi varlık satışıyla geçirdi. Godiva’nın dört Asya ülkesindeki işleri ve Belçika’daki fabrikası yaklaşık 1,5 milyar dolara satıldı. Bu arada Şok'un halka arzından 1,8 milyar TL geldi. Son olarak Ülker'in ihracat operasyonlarını yürüten İstanbul Gıda 77 milyon liraya satıldı.'' diyor.





"DÜZLÜĞE ÇIKTIĞINI SÖYLEMEK ZOR"





Soydan şöyle devam ediyor: ''Holding yönetimi gayrimenkuller de dahil olmak üzere başka varlıkların da satılacağını söylüyor. Kümaş Manyezit şirketindeki hisselerin satılacağı zaten açıklanmıştı. Yıldız Holding’in iştiraki Gözde Girişim’in elinde satışa konabilecek başka şirketler de var... Bu süreç tamamlanmadan Ülker'in düze çıktığını, sağlığına kavuştuğunu söylemek zor.''





United Biscuits'den gelen kötü haberlere de burada değinen Soydan, perde arkasında yaşananlara dair şunları anlatıyor: ''Satın alımdan sonra United Biscuits’in bağlı olduğu şirketin CEO’luğunu yapan Cem Karakaş ve yardımcıları apar topar görevden alınmıştı. Yeni yönetim de kan kaybını durduramadı. United Biscuits’in cirosu geçen yıl yüzde 5,4 gerileyerek 827,7 milyon Sterlin’e indi. Faiz, vergi, amortisman öncesi kâr da yüzde 5,2 düştü."





BARDAĞIN DOLU TARAFINDA NELER VAR?





"Bunlar bardağın boş tarafı." diyen Soydan, "Dolu tarafı da var. Holdingin amiral gemisi olan Ülker, yani Türkiye ve çevre ülkelerdeki bisküvi ve şekerleme işi, krize rağmen iyi gidiyor. Türkiye genelinde bisküvi ve şekerleme pazarı 2019’un ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. En büyük daralma, yüzde 11,2 küçülen kek pazarında görüldü. Pazardaki küçülmeye rağmen Ülker bu dönemde satışlarını yüzde 2 artırmayı başardı. Bisküvi ve çikolatadaki pazar payları yüzde 41’e çıktı. İlk dokuz ayda şirket kârı da yüzde 14 arttı."