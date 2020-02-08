Ülker'in yeni patronundan ilk açıklamalar

Ali Ülker, 2019 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanvekili olarak çalışırken, şimdi holdingin direksiyonuna geçmiş durumda.







Yeni görevi ile birlikte medyaya açıklamalarda bulunan Ali Ülker, şirketin 2020 hedefleriyle ilgili Para Dergisi'ne konuştu: "2019’da birçok şirketimiz hedeflerini başarıyla tutturdu. 2019, 2018’e göre çok daha iyi bir yıldı. Belirsizliklerin ortadan kalktığı, istikrara kavuştuğu bir yıldı. Kur daha sabit bir pozisyona gelerek gevşedi ama ihracatı da teşvik edecek bir yapıdaydı. 2019’da 62 milyar TL konsolide büyüklüğe ulaştık, yani 10 milyar dolarlık bir performans gösterdik. Birçok işimizde çift haneli büyümelerimiz var. Amiral gemilerimizden Ülker Bisküvi’de iyi bir EBİTDA rakamı elde ettik. Cirolarımızı da tutturduk. Dokuz aylık dönemde net karımız 2019’da 741 milyon TL. Bugün Yıldız Holding çatısı altında 63 bin 500 çalışan var. Bunun 45 bini Türkiye’de. Toplamda da dünya geneline yayılmış 45’i Türkiye’de 68 fabrikamız var. Toplamda aktif 80 şirketimiz var. Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Kazakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır, Nijerya ve Romanya’daki fabrikalarımızda üretim yapıyoruz. Bugün baktığımız zaman Godiva’nın dükkanları Hawaii’den başlıyor ufuk çizgisiyle beraber, ABD’de nihayete eriyor"





Ali Ülker'in açıklamalarının satır başları şöyle:







"En son gerçekleştirdiğimiz yatırımımız Silivri’de. Bu binadaki ekipmanlar özenle seçildi, farklı bir altyapı kuruldu. ABD ve Japonya’ya Godiva ihracatı amaçlı bir çikolata tesisi kuruldu. 23 milyon euro’luk bir yatırım. Bu tesis 2018’de üretime başladı. Üretim üssü olarak Türkiye’yi seçtik. Çünkü Türkiye istikrarlı bir ülke. Sanayiciyi destekleyen birçok programı ve teşviki olan bir ülke.





Godiva Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın olduğu coğrafyadaki marka lisans haklarının devri ve Belçika’daki üretim tesisinin satışı gerçekleştirildi. Belçika’daki fabrikanın kapasitesi 7 bin ton. Bugün Topkapı’daki sadece eklenecek bir hattın kapasitesi 10 bin ton. Yani küçük bir kapasiteden bahsediyoruz. Godiva’da zaten öyle tonla satmıyorsunuz, adet adet, kıymetli bir şey olduğu için özenerek satıyorsunuz. Godiva’yı 850 milyon dolara almıştık ve Türk halkına bir bayram müjdesi gibi gelmişti. Bugün Japonya ayağındaki marka lisans hakları, mağaza dağıtım altyapısı ve Belçika’daki tesis 1.3 milyar dolara satıldı. Tamamı 850 milyon dolara alındı; bugüne kadarki yatırımlarla 1.2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşti. Ama sadece Japonya 1.3 milyar dolara satıldı. Bunun dünyada yarattığı değere baktığınız zaman, beş katı büyüme afaki bir hedef değil.





Yıldız Holding mi üstte, yoksa Pladis mi? Pladis bütün bisküvi ve çikolata işimizin tüm dünyadaki hamisi; bütün bunların bir araya geldiği global ölçekte faaliyet gösteren şirket. Pladis, Yıldız Holding’in altında. Yani Yıldız Holding her şeyin üstünde; bugün ailenin sahip olduğu en büyük değer ve varlık. Bütün şirketler, değişik coğrafyalarda faaliyet gösterenler Yıldız Holding’in altındadır. ‘Ülker’in hisseleri Pladis’e satıldı’ dediklerinde, kızıyorum. Yurtdışındaki bütün varlıklar da Yıldız Holding’indir. Holding içinde hiçbir yabancı barındırmayan, yüzde 100 Türk ve Ülker Ailesi’nin sahip olduğu bir yapıdır. Merkezi de İstanbul Çamlıca’dadır. Bu kadar basit aslında. Şu bazen karıştırılıyor. Yıldız Holding’in hisselerine sahip olan yukarıda iki tane yapı var. Üs Holding ve Kökler Holding. Üs Holding’de yüzde 25, Kökler Holding’de yüzde 57 hisse var. Ülker ve Özokur ailelerinin şahıs hisseleri var. Yabancı kimse yok. Holding yüzde 100 Ülker Ailesi’nin kontrolünde.





İhracatımızı İstanbul Gıda üzerinden yapıyoruz. O nedenle ihracat listelerinde Ülker değil İstanbul Gıda olarak varız. İstanbul Gıda Ülker’i temsil ediyor. Satın aldığımız markaların ürünlerini Türkiye’de üretip İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Silivri’de Godiva için özel olarak yapılanmış bir fabrikamız var. Bazıları ABD’de hit ürünler. Bazılarını ise Japonya’ya ihraç ediyoruz. Godiva’nın masterpieces ürünlerini ABD ve İngiltere’ye gönderiyoruz. Yıldız Holding şirketlerinin toplam ihracat rakamı ise 600 milyon doları buluyor. Ülker daha çok üretim şirketi. Altında satış kanallarına göre yapılanmış ihtisas şirketleri var. Örneğin, geleneksel kanallar olan bakkallara hitap eden Horizon var. Türkiye’de 150 bin noktaya dağıtım yapıyor. Gelişmekte olan büyük zincir marketler için de Pasifik şirketimiz var. Migros, A101, BİM, ŞOK Marketler gibi marketlere özel bir profesyonel ekiple ulaşıyoruz.





İlk kafe konsepti Türkiye’de çıktı. Dünyada da ilk kafe Osmanlı’dan yayılan bir kültür. İkram kültürü, Türklerin misafirperverliğini yansıtır. Çikolata ile kahveyi evlendirmek, yanına çayı eklemek, unlu ve fırın mamullerini de dahil etmek iyi bir sinerji yaratıyor. Fakat ABD’de Türkiye’deki versiyonu tutturmamız imkansızdı. ABD için New York Penn Station’da bir deneme mağazası açıldı. Orada hem ürün hem ekipman testleri yapıldı. Çünkü ayaküstü gelen giden müşteriye çok kısa sürede hizmet üretebilmeniz gerekiyor. Bu testler başarılı oldu. Daha sonra Manhattan’da mağaza açıldı. Orada da ilgi çok fazla oldu. Beklenen performans elde edildi. Godiva’nın altı yılda beş kat büyümesi dükkanların yanı sıra kafe konseptinin yaygınlaşmasıyla mümkün olacak. Tüm coğrafyaları kapsayacak şekilde 2 bin mağazaya ulaşılması hedefleniyor.





Yedi tane halka açık şirketimiz var. 2001’de Murat Bey işi devraldıktan sonra icranın yapısı güçlendirildi. Yönetim kurulları tesis edildi. Olgunlaşan işlerimiz halka arz oldu. Murat Bey’le yönetim kurullarının rolü ve bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle beraber halka açık şirketler önem arz etmeye başlıyor. Fevkalade güzel işlerimiz var ama yeni işlere de giriyoruz. Üzerine Şok Market geliyor, Gözde Girişim gibi halka açık bir şirket gündeme geliyor. Halka arzlarla gelişen işlerimizi böyle disipline etmek, denetlemek ve yönetmek işimize geliyor. Bu durum grup içinde bir öz disiplin de sağlıyor. Halka arzlar devam edecek. Ama hemen bugün, yarın değil. Daha önce de bahsedildiği için tekrar söylemekte bir sıkıntı görmüyorum. pladis adaylardan bir tanesi. Yıldız Holding adaylarımızdan bir tanesi. Belirlenmiş bir tarih yok, hazırlıklar tamamlanınca halka arz olunabilir."