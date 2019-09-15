Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi 37 yıl yönetti, halk cenazesine gelmedi /15 Eylül 2019 10:53

Ülkeyi 37 yıl yönetti, halk cenazesine gelmedi

Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanan ve 93 yaşında görevi bırakan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için başkent Harare'deki ulusal stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Ancak törende stadyumun yarısı bile dolmadı

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin haberine göre, 6 Eylül'de tedavi gördüğü Singapur'da hayatını kaybeden Mugabe'nin cenaze törenin Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurdu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise törende "Anavatanımız ağlıyor" diye konuştu.

Törene katılan 10'dan fazla Afrikalı lider, Mugabe'den "bağımsızlık kahramanı" olarak bahsetti ve onun hayatını Zimbabve halkına adamış olduğunu söyledi.

Zimbabve'de ekonomik kriz yaşanıyor ve çoğu Zimbabveli yüksek enflasyon ve işsizlik rakamlarından, devrik lider Robert Mugabe'yi sorumlu tutuyor.

'GİTTİĞİ İÇİN MUTLUYUZ, NEDEN CENAZESİNE GİDEYİM?'

AFP'ye konuşan bir Harareli "Gittiği için mutluyuz, neden cenazesine gideyim? Artık onun hakkında hiçbir şey duymak istemiyoruz. O sorunlarımızın kaynağı" dedi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Mugabe'nin Pan-Afrikanizm savunucusu olduğunu ve Afrika'nın sorunlarının ancak Afrikalılar tarafından çözülebileceğine inandığını belirtti.

Törene katılanlar Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ise, geçen ay ülkede yaşanan yabancı düşmanı şiddetten dolayı yuhaladı.

Ailesi Mugabe'nin bir ay içinde başkent Harare'deki "Ulusal Kahramanlar" mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülkeyi 37 yıl yönetti, halk cenazesine gelmedi Sonraki Haber >>

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:00