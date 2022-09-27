Özkiraz kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





Saat 20.05de Konyaaltinda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma birseyler yedirirken, oturudugum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım.



Saldırgan parkın etrafında bemim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, dogrulup tekme attıgım şahıs "sen ne sandın kimsin lan" diye bağırıp hızla koştup kaçtı.



Arabayla kaçtığı yere dogru yakalamaya çalıştım ancak kaybolmuştu.



Şimdi poliste şikayet oluşturuyorum



Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler.



Onlarca küçük çocuğun ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi.



Nasıl birisi çocuğu kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki?



Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da iyi.





