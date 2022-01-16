Ülkeyi önce yanardağ patlaması sonra tsunami vurdu

"TONGA’YA ULAŞAMIYORUZ"





Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’nın Hunga Ha’apai adasında bulunan yanardağda şiddetli patlamalar meydana geldi. Halkın durumuna dair bilgi almakta zorluk çekilirken Pasifik’te kıyısı olan çok sayıda ülkede tsunami alarmı verildi.Başkent Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, yerel saatle Pazar sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başladı. Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık’taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti. Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti. Ulusal deniz tsunamisi uyarısı yapılan adada, kamu binaları öğleden sonra kapatıldı.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını bildirdi. Radyo Yeni Zelenda’da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, ellerinde, Tonga’da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, “Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.