Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi önce yanardağ patlaması sonra tsunami vurdu /16 Ocak 2022 17:09

Ülkeyi önce yanardağ patlaması sonra tsunami vurdu

Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga yaşanan yanardağ patlaması sonrasında bölgede tsunami alarmı da verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’nın Hunga Ha’apai adasında bulunan yanardağda şiddetli patlamalar meydana geldi. Halkın durumuna dair bilgi almakta zorluk çekilirken Pasifik’te kıyısı olan çok sayıda ülkede tsunami alarmı verildi.

Başkent Nuku’alofa’nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, yerel saatle Pazar sabah saatlerinde kül, buhar ve gaz püskürtmeye başladı. Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık’taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti. Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti. Ulusal deniz tsunamisi uyarısı yapılan adada, kamu binaları öğleden sonra kapatıldı.

"TONGA’YA ULAŞAMIYORUZ"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını bildirdi. Radyo Yeni Zelenda’da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, ellerinde, Tonga’da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.

Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, “Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülkeyi önce yanardağ patlaması sonra tsunami vurdu Sonraki Haber >>

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:43:59