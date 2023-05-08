Ülkeyi terk eden sağlık çalışanlarına 'geri dön' çağrısı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videosunda sağlık ve turizm alanına değindi.



Kılıçdaroğlu, “Onlar kötülüklerinde debelensin, biz işimize bakalım. Türkiye dünyanın en iyi doktorlarına ve sağlıkçılarına sahip. Coğrafi olarak da avantajlı bir konumdayız. Ülkemizi dünyada sağlık ve bakım turizminde daha da büyüteceğiz. Sağlık Kentleri’ni anlattım.” dedi.



Videoda ise Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;



*Bugün size sağlık kentleri projemizi anlatacağım. Bu proje ülkemizin iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor; Turizm ve Sağlık.



*Madem dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini sağlık ve bakım potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları, en donanımlı hemşireleri, sağlık personelleri bizde.



“SAĞLIK KENTLERİ KURACAĞIZ”



*Ülkemizde İstanbul, İzmir, Antalya’dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastaneler olacak. Bu hastaneler alanında lider kliniklerin danışmanlığında profesyonel bir ekiple yönetilecek.



*Burada çalışan sağlık personeli yabancı dili iyi bilenler arasından seçilecek. Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek.



50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM



*Projeyle ülkemize 5 yıl içerisinde 3 milyar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız.



*Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre yaşlı bakım üniteleri kurulacak. Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğimiz tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar sağlayacağız.



*Bu sağlık kentlerinde medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak insan odaklı hizmetler sunacağız.



*Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.



ÜLKEYİ TERK EDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SESLENDİ



*Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa’da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum.



*Bavullarınızı toplayın sağlık kentleri için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum. Reklam filmimizde de olduğu gibi dünyanın bir ucundan ‘anne ben dönmem’ diyenler öyle bir umutla döneceksiniz ki… Geliyoruz.