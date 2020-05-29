Samanyolu Haber /Gündem / 'Ülkeyi terk edin, yoksa öldürürüz' tehdidi /29 Mayıs 2020 17:33

'Ülkeyi terk edin, yoksa öldürürüz' tehdidi

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-posta yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderildi.

SHABER3.COM

Uluslararası Hrant Dink Vakfı yetkilileri tehdit içeren mesaja dair İstanbul Valiliği ile Şişli Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurdu. 

Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde Ogün Samast tarafından öldürülmesinin akabinde kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi içeren elektronik posta mesajı gönderildi.

Hrant Dink Vakfı bir duyuruyla e-posta yoluyla gelen bir ölüm tehdidini kamuoyuyla paylaştı. 

"ÜLKEYİ TERK ETMEZSEK ÖLDÜRECEKLERMİŞ!"

Duyuruda "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Hrant Dink Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı'na e-posta yoluyla yazılı ölüm tehdidi ulaştığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği'ne durumu yazılı olarak bildirdik.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de resmi kurumların bilgisi dahilinde, herkesin gözü önünde öldürülmesinden önce de duymaya aşina olduğumuz ve bugünlerde marifet sayarak kimi çevrelerce sıkça tekrarlanan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganını da içeren tehdit, Hrant Dink Vakfı'nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink'i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor.

Son dönemde yükseltilmesinde sakınca görülmeyen ırkçı, ayrımcı, nefret dili ancak bu tür korkunç yaklaşımları tetikler, cesaretlendirir, azmettirir.

Her vatandaşın eşit, özgür ve adil yaşamasını sağlamak için çalışmak Türkiye'de siyaset yapan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğudur.

"YETKİLİLERE SORUMLULUKLARINI HATIRLATIYORUZ"

Oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak ve tüm yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak üzere bu talihsiz duyuruyu yapmanın da bizim görevimiz olduğu kanaatindeyiz.

2007'den sonra daha adil, özgür, eşit bir Türkiye'ye katkı sunmak için kurulan ve o günden beri çalışmalarını bu yönde sürdüren Hrant Dink Vakfı olarak; tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz."

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