Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi yasa boğan tren kazasında bilirkişi raporu açıklandı /28 Şubat 2025 10:15

Ülkeyi yasa boğan tren kazasında bilirkişi raporu açıklandı

Yunanistan'ın en ölümcül tren kazasına ilişkin uzun süredir beklenen soruşturma raporu Perşembe günü açıklandı. Raporda iki yıl önce 57 kişinin ölümüne neden olan trajik kazadan insan hatası, eski altyapı ve büyük sistemik hatalar sorumlu tutuluyor.

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Yaklaşık 180 sayfalık rapor, 28 Şubat 2023'te meydana gelen kazanın ikinci yıl dönümünde yapılması planlanan genel grev ve protesto gösterilerinin arifesinde açıklandı. Bağımsız soruşturma komitesi, bir istasyon şefinin yaptığı yönlendirme hatasının bir yolcu trenini karşıdan gelen bir yük treni ile aynı hata gönderdiğini tespit etti. Toplam 46 yolcu ve 11 personelin ölümüne neden olan çarpışma, başkent Atina'nın yaklaşık 400 km kuzeyindeki Tempi yakınlarında meydana gelmişti.

Müfettişler ayrıca yetersiz eğitim, personel eksikliği ve modern güvenlik kontrollerinden yoksun yaşlanan demiryolu sistemini de trajik kazaya neden bulunan unsurlar olarak tanımladı. Soruşturmayı yürüten Hellenic Air and Rail Safety Investigation Authority Direktörü Christos Papadimitriou, kazaların "tesadüfen" meydana gelmediğini belirterek, "Kazaya neden olan faktörler var, çünkü insanlar da hata yapma eğiliminde," dedi.

"Yunan demiryolu sistemi 2023'te de yoktu, bugün de yok" diyen Papadimitriou, 2010-2018 yılları arasında yaşanan mali kriz nedeniyle demiryolu sistemlerine kamu harcaması yapılmamasına atıfta bulundu. Raporda, günümüz güvenlik teknolojilerinin mevcut olması halinde böyle bir kazanın meydana gelmeyeceği kaydedildi.

Hükümet "çok ciddi eksikliklere, yetersiz personel ve yetersiz finansmana" müdahale edeceğini söyledi ancak muhalefet partilerinin soruşturmayı engellediği yönündeki iddialarının doğru olmadığını da sözlerine ekledi. Hükümet ayrıca, protestolar ve genel grevin kamu hizmetlerini ve ticari faaliyetleri durdurması ve aksatması beklendiğinden, cuma günü Atina'da 5.000 polis memuru görevlendirdi.
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