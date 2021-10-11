'Ülkü Ocakları Antakya'da okul bastı'

EMNİYET'E BİLDİRİLDİ





07.10.2021 Perşembe günü gerçekleşen okulumuza yönelik baskının, Milli Eğitim Mevzuatı gereğince okulumuzca gerçekleştirilen iç işleyişle ilgili bir olaya yönelik olarak yapıldığı ve olayın emniyet birimlerine intikal ettiği bildirilmiştir.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI





Olayla ilgili verilen ifadelerden kendisini Antakya Ülkü Ocakları teşkilat başkanı olarak tanıtan şahsın ve yanındaki diğer şahısların mafyatik tavırlarla okula gelerek “okuldaki teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutulduğunu, kimsenin kendilerinin teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutamayacağını, tutanak tutan idareciler ile görüşmek istediklerini, okullarımızda bu tür teşkilatların ve teşkilat diye adlandırılacak yapılarda öğrencilerin bulunamayacağını bildiren öğretmenlerle tartıştıkları, öğrencilere talimatlar vererek yanlarında durmalarını, içeri zili çaldığında öğrencileri sınıflara geçirmeye çalışan nöbetçi öğretmenlere “burada sizin değil, benim sözüm geçer. Onlar ben ne dersem onu yaparlar” dediği öğrenilmiştir."

ŞİDDETLE KINIYORUZ





Pandemi nedeniyle, öğrencilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla okul bahçelerimize velilerin dahi alınmadığı dönemde, okulla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin okulun içine girerek okullarımızda kaos ortamı yaratmasını, okulda bulunan görevlilerin görevlerini yapmasını engellemesini, eğitim öğretimi aksatarak etrafa tehditler savurmasını şiddetle kınıyoruz.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ





"Okullarımızın bu tür olaylarla değil, eğitim öğretimle ilgili yaptıkları güzel çalışmalarla anılmasını istiyor, okulumuza yapılan baskını kınıyor, baskınla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Valiliğimizi göreve davet ediyor, bu hadsiz, mafya tarzı uygulamanın sorumluları hakkında olayla ilgili ne tür uygulamalar gerçekleştirileceği konusunu merakla beklediğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Hatay Antakya'da kendilerinin Antakya Ülkü Ocakları'ndan geldiklerini belirten bir grup iddiaya göre ilçedeki bir okula baskın düzenledi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Hatay 1 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı: