Samanyolu Haber /Gündem / 'Ülkü Ocakları Antakya'da okul bastı' /11 Ekim 2021 12:22

'Ülkü Ocakları Antakya'da okul bastı'

Antakya'da kendilerini ülkü ocakları teşkilatından olarak tanıtan bir grubun okul basarak öğretmenleri tehdit ettiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Hatay Antakya'da kendilerinin Antakya Ülkü Ocakları'ndan geldiklerini belirten bir grup iddiaya göre ilçedeki bir okula baskın düzenledi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Hatay 1 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı:

EMNİYET'E BİLDİRİLDİ

07.10.2021 Perşembe günü gerçekleşen okulumuza yönelik baskının, Milli Eğitim Mevzuatı gereğince okulumuzca gerçekleştirilen iç işleyişle ilgili bir olaya yönelik olarak yapıldığı ve olayın emniyet birimlerine intikal ettiği bildirilmiştir.

ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Olayla ilgili verilen ifadelerden kendisini Antakya Ülkü Ocakları teşkilat başkanı olarak tanıtan şahsın ve yanındaki diğer şahısların mafyatik tavırlarla okula gelerek “okuldaki teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutulduğunu, kimsenin kendilerinin teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutamayacağını, tutanak tutan idareciler ile görüşmek istediklerini, okullarımızda bu tür teşkilatların ve teşkilat diye adlandırılacak yapılarda öğrencilerin bulunamayacağını bildiren öğretmenlerle tartıştıkları, öğrencilere talimatlar vererek yanlarında durmalarını, içeri zili çaldığında öğrencileri sınıflara geçirmeye çalışan nöbetçi öğretmenlere “burada sizin değil, benim sözüm geçer. Onlar ben ne dersem onu yaparlar” dediği öğrenilmiştir."

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Pandemi nedeniyle, öğrencilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla okul bahçelerimize velilerin dahi alınmadığı dönemde, okulla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin okulun içine girerek okullarımızda kaos ortamı yaratmasını, okulda bulunan görevlilerin görevlerini yapmasını engellemesini, eğitim öğretimi aksatarak etrafa tehditler savurmasını şiddetle kınıyoruz.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ

"Okullarımızın bu tür olaylarla değil, eğitim öğretimle ilgili yaptıkları güzel çalışmalarla anılmasını istiyor, okulumuza yapılan baskını kınıyor, baskınla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Valiliğimizi göreve davet ediyor, bu hadsiz, mafya tarzı uygulamanın sorumluları hakkında olayla ilgili ne tür uygulamalar gerçekleştirileceği konusunu merakla beklediğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ülkü Ocakları Antakya'da okul bastı' Sonraki Haber >>

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:00