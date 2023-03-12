Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları eski başkanlarından MHP ve AKP'ye büyük şok! /12 Mart 2023 14:10

Ülkü Ocakları eski başkanlarından MHP ve AKP'ye büyük şok!

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanlarından oluşan 'Ülkücü tavır' platformunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık iki ay kala eski Ülkü Ocakları genel başkanlarından oluşan 'Ülkücü tavır' platformunun da harekete geçtiği ileri sürüldü. 

MHP'den ihraç edilen ya da istifa edip herhangi bir parti çatısı altına girmeyen isimlerden oluşan bu grubun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü adayı desteklemek için prensip kararı aldığı iddia edildi. İddiayı gündeme taşıyan gazeteci Sedat Bozkurt, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde ülkücülerin Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini sağlamaya çalışacaklar. Bunun için de ellerinde çok güçlü bir gerekçe de var; MHP içinde ciddi kırılma yaratan eski yol arkadaşları Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yapılan suikast ve bunu çözme sözü veren Kılıçdaroğlu. Bir hafta sonra Ankara’da toplanacak olan Platform, seçime kadar kullanacakları zeminleri belirleyecek, medyayı kullanmayı ya da il il, ilçe ilçe dolaşmayı karara bağlayacaklar. Hedeflerinde sadece Erdoğan ile AKP yok, MHP yönetimi de var."
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