Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları MEB ile anlaştı: Okullarda kurs verecekler /06 Ocak 2025 11:53

Ülkü Ocakları MEB ile anlaştı: Okullarda kurs verecekler

Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları arasında protokol imzalandı. Protokole göre Ülkü Ocakları MEB'e bağlı okullarda genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenleyebilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ülkü Ocakları ile protokol imzaladığı ortaya çıktı.

MEB'e bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan protokolde, "Genel Müdürlüğümüz ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfi arasında yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Protokol, 31 Aralık 2024 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci imzalı protokol İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığına ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na gönderildi.
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