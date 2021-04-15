Ülkü Ocakları'nda kan aktı: Yeni başkan eski başkanı vurdu

Sözcü'de yer alan habere göre olay, pazar günü akşam saatlerinde, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi.







İddiaya göre, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç ile kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya’ya ateş ederek, kaçtı.





Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Maraş’taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.





Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, dün Afşin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.