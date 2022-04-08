Samanyolu Haber /Gündem / "Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı" /08 Nisan 2022 23:50

"Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı"

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın katıldığı bir TV programında, Ülkü Ocakları'na mensup 50 kişilik bir grup tarfından saldırıya uğradığı iddia edildi.

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Yaklaşık 50 kişilik bir grubun partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'a saldırdığı iddia edildi.

Kılınç Deniz Postası kanalındaki yayına sırasında meydana geldiği belirtilen saldırı sonrası Kılınç'ın kaçırıldığı ileri sürüldü.

"KAÇIRILDI" İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı.

50 kişi olduğu bilgisi verilen grup program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbetti. Deniz, Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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