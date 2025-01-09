Samanyolu Haber /Gündem / Ülkücü camiada yüksek gerilim: Dervişoğlu Sinan Ateş'in vurulduğu yerden cevap verecek /09 Ocak 2025 14:48

Ülkücü camiada yüksek gerilim: Dervişoğlu Sinan Ateş'in vurulduğu yerden cevap verecek

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım'a eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katledildiği yerden yanıt verecek. Dervişoğlu'nun açıklaması, 16.00'da gerçekleşecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Öcalan'a çağrı yapmasının ardından İYİ Parti ve MHP arasında tansiyon yükseldi.

Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nine elebaşına çağrısının ardından urgan atmasının ardından başlayan polemik MHP liderinin 'fırıldak' yanıtı ile devam etti. Dervişoğlu'nun da, 'topaç' sözlerinin ardından Ülkü Ocakları'ndan tehditvari sözler yükseldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya yanıt veren Ahmet Yiğit Yıldırım, Dervişoğlu'na "kuduz köpek" ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" gibi ağır ifadelerle karşılık verdi. Yıldırım'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dervişoğlu, Ülkü Ocakları'ndan gelen sözlere karşı Ankara'da Sinan Ateş'in katlediği yerde 16.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.
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