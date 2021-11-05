Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜİK'teki 'Enflasyon' tezgahını deşifre etti /05 Kasım 2021 13:54

TÜİK'teki 'Enflasyon' tezgahını deşifre etti

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi. Takan, "yıllardır bu tezgahları yazıyorum ama bu sefer biraz farklı olmuş" değerlendirmesini yaptı.

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Takan, üst düzey bir kaynağına dayandırdığı “11-16 Ekim tarihlerinde Ankara’da bölge müdürleri toplantısı yaptılar. Ne olduysa o toplantılarda oldu. Bölge müdürleri toplantısında son ültimatom verildi “ iddiasını yazarak. "Ültimatom ile enflasyon rakamları nasıl ayarlanır?" diye sordu.

"Siz şaşırmış olabilirsiniz ama ben şaşırmadım." diyen Ahmet Takan, "yıllardır yazıyorum tezgahları. Bu seferki biraz farklı olmuş. Bilmenizi istedim…" diyerek sözlerini sürdürdü.

Takan'ın aktardığına göre "üst düzey kaynağım" dediği ismin iddiası şöyle:

“Bu toplantıda TÜİK çalışanlarının kuruma güvenmesi gerektiği talimatı verildi. Bölge müdürleri toplantı dönüşünde grup müdürü ve takım sorumluları toplayıp, bu konuların personelle konuşulmasını açıklanan verilerin eleştirmesini yasakladı.”

Takan'ın aktardığına göre; genel toplantılardan ayrı saray istatistik kurum başkanı, bölge müdürleri ile 5’li 6’şarlı gruplar halinde özel görüşmeler de yapmış ve görüşmelerin içeriği şöyle olmuş:

"Bu görüşmelerde veri kalitesinden çok beklentilerini iletmiş. Merkez Bankası’nın beklentisi ile örtüşen enflasyon çalışmaları yapılması talimatı verilmiş. Bu durum bölge müdürlerinin bazıları tarafından eleştirilen bir konuşma."
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