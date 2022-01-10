Samanyolu Haber /Spor / Ultraslan'dan Fatih Terim açıklaması /10 Ocak 2022 21:58

Ultraslan'dan Fatih Terim açıklaması

Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörülük görevinden ayrılmasının ardından sarı kırmızılı taraftar grubu UltraAslan yönetiminden de bir açıklama geldiği belirtildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Ayrılığı, Başkan Burak Elmas resmi olarak açıkladı.

Elmas, "Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı

ULTRASLAN'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan, ayrılık sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile yolların ayrılmasının hem Galatasaray'a hem kendisine hayırlı olmasını diliyoruz. Hocamız Fatih Terim'e bugüne kadar bizlere yaşattığı sayısız başarı ve mutluluk için yürekten teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" denildi.
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