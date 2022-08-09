Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı /09 Ağustos 2022 22:37

Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Sıla, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre geçen aylarda 15 şarkılık yeni albümü ‘Şarkıcı’yı dinleyicisiyle buluşturan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüse yakalandı.

Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserlerini ertelediğini duyurdu.

Sıla, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Herkese selamlar... Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek...

Yeni tarihlerimiz;

5 Ekim, 6 Ekim ve 25 Ekim olacak. Biletlerinizi yeni tarihlerle değiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Virüs kol geziyor, vakalar tavan... Çok sevgiler."
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