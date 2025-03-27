Samanyolu Haber /Gündem / Uludağ faciasında flaş gelişme! Otelin müdürü gözaltına alındı /27 Mart 2025 17:27

Uludağ faciasında flaş gelişme! Otelin müdürü gözaltına alındı

Uludağ'da daha önce eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenilen Kervansaray Otel'de çıkan yangında bir aile hayatını kaybetmişti. Facianın yaşandığı otelin müdürü gözaltına alındı.

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Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kafe-restoran bölümünde başlayan alevler, kısa sürede tüm katlara yayıldı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahalenin ardından yangını yaklaşık bir buçuk saatte kontrol altına aldı.

1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı ortaya çıktı. Otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı belirtildi. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta (24) ve eşi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Otel müdürü gözaltına alındı.
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