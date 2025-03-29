Uludağ'daki otel yangınında flaş gelişme: 4 tutuklama

Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.



Bakan Yılmaz Tunç, milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'ya mezar olan yangına ilişkin 4 kişinin tutuklandığını bildirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, "Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Uludağ'daki Kervansaray Otel'de 27 Mart'ta sabaha karşı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm binayı sardı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu öğrenildi.



Otelin, basit konaklama belgesinin süresinin dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği ortaya çıktı.



Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelde Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Milli Kayakçı Berkin Usta yaşamını yitirdi.