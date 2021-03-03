Samanyolu Haber /Gündem / Ulusal Kanal, Digitürk’te yayına başlamak için parayı nereden buldu? /03 Mart 2021 10:15

Ulusal Kanal, Digitürk’te yayına başlamak için parayı nereden buldu?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Digitürk'te yayına başlayan Ulusal Kanal'ın yıllık 500 bin TL olan ücreti 'nereden bulduğunun merak konusu olduğunu' söyledi ve "Bazıları bu 500 bin doların Ulusal Kanal'a Vatan Partisi güçlensin diye örtülü ödenekten verildiğini iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

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Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Ulusal TV’nin Digitürk’te yayına başladığını belirterek, "Bizim bildiğimiz kadarıyla Digitürk'e girişin ve sürekli yer sahibi olmanın yıllık ücreti 500 bin dolar. Arkasında güçlü sermayeler ve holdingler olan yayın kuruluşları bu parayı elbette verebilir de Vatan Partisi'nin (ya da Ulusal Kanal yönetiminin) nereden ve nasıl bulduğu merak konusu" ifadelerini kullandı.

Çölaşan, yazısında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Arkalarında hiçbir büyük ekonomik gücün yer almadığı Tele-1, Halk TV, KRT gibi kanallar bu yıllık aidatı ödemede büyük zorluklarla karşılaşırken, demek ki Vatan Partisi parayı bir yerlerden bulmuş! Yardım kampanyasıyla bulduklarını söylüyorlar. Elin ağzı torba değil ki büzesin, öbür yanda ise ortaya bir sürü söylenti çıkıyor. O kadar ki, bazıları bu 500 bin doların Ulusal Kanal'a Vatan Partisi güçlensin diye örtülü ödenekten verildiğini ve Digitürk'e o yolla ödeme yapıldığını bile iddia ediyor."
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