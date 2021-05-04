Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili koronadan hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Ulusal Kanal'ın Ana Haber sunucusu Teoman Alili hayatını kaybetti.
Uzun yıllardır aşırı kilolarıyla mücadele eden Alili, sağlık sorunlarına rağmen sunuculuk yapmaktan geri durmamıştı.
Alili, koronavürisü atlatamayarak hayatını kaybetti.
Alili, sosyal medya hesabından son paylaşımını 17 Nisan'da yapmış ve test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu. Alili'nin son mesajı şöyle:
"Eee pozitif olalım dedik ama kovidi kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı."