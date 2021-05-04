Samanyolu Haber /Gündem / Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili koronadan hayatını kaybetti /04 Mayıs 2021 09:06

Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili koronadan hayatını kaybetti

Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan Alili, İstanbul’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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Bir süredir hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren Ulusal Kanal'ın Ana Haber sunucusu Teoman Alili hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır aşırı kilolarıyla mücadele eden Alili, sağlık sorunlarına rağmen sunuculuk yapmaktan geri durmamıştı.

Alili, koronavürisü atlatamayarak hayatını kaybetti.

Alili, sosyal medya hesabından son paylaşımını 17 Nisan'da yapmış ve test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu. Alili'nin son mesajı şöyle:

"Eee pozitif olalım dedik ama kovidi kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı."

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