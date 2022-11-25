Samanyolu Haber /Dünya / Ulusal Muhafız komutanı çatışmada öldürüldü /25 Kasım 2022 10:50

Ulusal Muhafız komutanı çatışmada öldürüldü

Meksika'nın Zacatecas Eyaleti'nin Ulusal Muhafız komutanı General Jose Silvestre Urzua, düzenlenen bir operasyonda çıkan çatışmada silahlı kişiler tarafından öldürüldü. Çatışmada bir saldırganın da öldüğü ve dört muhafızın da yaralandığı belirtildi.

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Uyuşturucu trafiği nedeniyle çeteler arası şiddetin tırmandığı  Zacatecas Eyaleti'nde bu kez Ulusal Muhafız komutanı öldürüldü.

Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, General Urzua'nın organize suça karşı görevini yaparken hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Rodriguez, dört polisin de yaralandığı çatışmada biri kadın, üç kişinin yakalandığını kaydetti.  

Zacatecas Eyaleti, uyuşturucu ticareti ve çeteler arası çatışma nedeniyle ülkenin en çok suç işlenen eyaletlerinin başında geliyor.

Eyalette işlenen cinayet, önceki yıla göre 200 artarak geçen yıl bin 50 olarak kayıtlara geçti. Meclis bölgede bulunan silahlı kuvvetlerin görevini 2028'e kadar uzattı. Kararda Ulusal Muhafızlar da ordu kontrolüne verildi.  

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 2018'de göreve geldiğinde rüşvet ve yolsuzlukla anılan federaş polisin yerine Ulusal Muhafızların kurulmasına destek vermişti.
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