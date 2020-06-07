Samanyolu Haber /Dünya / Ulusal Muhafızlar başkentten çekiliyor /07 Haziran 2020 17:56

Ulusal Muhafızlar başkentten çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd protestoları nedeniyle başkent Washington'a konuşlandırılan Ulusal Muhafızlara çekilme emri verdi. Trump, "Evlerine gidecekler ancak gerekirse hızla geri dönebilirler" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd eylemleri nedeniyle bir süredir Washington’ta bulunan Ulusal Muhafızlara şehirden çekilme talimatı verdi. 

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’ta bulunan Ulusal Muhafız güçlerine geri çekilme emri verdiğini açıklasa da, “Gerekirse hızla dönerler” demekten de geri durmadı.

Trump, “Ulusal Muhafızlarımıza Washington DC’den çekilme sürecini başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler ancak gerekirse hızla geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi” ifadelerini kullandı. 

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