Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusal Kanal'da sunucunun "Hocam bu iddia mı, böyle bir şey mi var" sorusu üzerine ise Gürses, "İddia olur mu? Var tabii" yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;







"Reis'e haber gönderdik de buradan da söyleyelim. Böyle çalışmalar var. ABD de bunlara destek veriyor. 'Siz yavaş yavaş piyasayı temizleyin.' Bu 5 ton uyuşturucu meselesi, saraya maraya dayanırsa bu üç kişi, ABD ile bağlantısı olan adamlar 'Çok kıymetli Erdoğan'ımız biraz dinlenecek biz yöneteceğiz ülkeyi' dedikleri an milletin ayaklanması lazım. Bu yasa dışı bir iştir. Millet izin vermez"