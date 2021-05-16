Samanyolu Haber /Gündem / Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum! /16 Mayıs 2021 15:07

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi, Ulusalcı isim Prof. Dr. Emin Gürses, "Cumhurbaşkanı güvende değil. Bu operasyonlarda Tayyip Erdoğan'a ulaşırlarsa ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir bakan var bir bakan daha var adlarını vermeyeyim şimdi bir de bir başkan var bir yerde. Bunların üçü bir araya gelecekler 'Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir' diyecekler, kendileri ülkenin yönetimini almayı düşünüyorlar. Alırlarsa bu millet onları 24 saatte hapse atar" iddiasında bulundu.

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusal Kanal'da sunucunun "Hocam bu iddia mı, böyle bir şey mi var" sorusu üzerine ise Gürses, "İddia olur mu? Var tabii" yanıtını verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"Reis'e haber gönderdik de buradan da söyleyelim. Böyle çalışmalar var. ABD de bunlara destek veriyor. 'Siz yavaş yavaş piyasayı temizleyin.' Bu 5 ton uyuşturucu meselesi, saraya maraya dayanırsa bu üç kişi, ABD ile bağlantısı olan adamlar 'Çok kıymetli Erdoğan'ımız biraz dinlenecek biz yöneteceğiz ülkeyi' dedikleri an milletin ayaklanması lazım. Bu yasa dışı bir iştir. Millet izin vermez" 
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Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

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