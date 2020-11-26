Ulusalcı yayınevinden Nazileri aklayan kitap

Sebahattin Önkibar'dan Ali Türkşen'e, Odatv yazarlarından Mustafa Önsel'e kadar türlü faşistlere ev sahipliği yapan yayın organı Kırmızı Kedi yayınlarından skandal bir kitap çıktı.





Yazar Hüsnü Mahalli'nin son kitabı 'Filistin Benimdir', içindeki Yahudi Soykırımı'na yönelik kısımları nedeniyle büyük bir tartışma başlattı. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan kitapta Mahalli, Nazi'lerin gaz odası olarak bilinen yerlerin aslında tifüs hastalığına yakalanan Yahudiler için kurulmuş revirler olduğunu iddia etti.







Kitabın 226. sayfasında yer alan bölümde şunları yazdı;





"Almanya'da kalan Yahudilere baskı uygulama yetkisini bizzat Siyonistler Nazilere vermiştir. Yahudiler savaş esnasında toplama kamplarına alınmış, çalıştırılmış hatta kötü muamele görmüştür. Ancak soykırım yalanının temelini oluşturan gaz odaları, bir çok araştırmacıya göre var olmamış, gaz odaları olarak bilinen yerlerin tifüs hastalığına yakalanan Yahudilerin iyileştirilmesi için kurulan revirler olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. "





Kitabın bu satırlarının kimi okurlar tarafından sosyal medyada paylaşılması ile birlikte büyük bir tartışma başladı.





"NAZİLERİN YAHUDİ SOYKIRIMI ABARTI" DEMİŞTİ





Hüsnü Mahalli kitabı çıkmadan önce Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'a verdiği röportajda Yahudi Soykırımı konusunda abartı olduğunu iddia etmişti. Mahalli sonrasında ise şunları söylemişti;





“Kitapta yazdığım her şeyin okuyucular tarafından sorgulamasını istiyorum. İlle de yüzde yüz ben doğruyum diye bir iddiam yok."





Cumhuriyet gazetesinden Mustafa K Erdemol ise kitapla ilgili yazısında "Hüsnü Mahalli bu anlamda ciddi bir risk de alarak, büyük bir açık sözlülükle Yahudi Soykırımı’na ilişkin var ya da yok diyenlerin görüşlerini de aktarmış örneğin" demişti.





Alvaremoz sitesinden Nesi Altaras ise "Hüsnü Mahalli’nin Yeni Kitabında Holokost İnkarı" başlıklı yazısında kitapta Mahalli'nin kullandığı argümanların genellikle Neo naziler tarafından dillendirildiğine işaret etti.





Kırmızı Kedi Yayınevi şu ana kadar kitapla ilgili bir açıklama yapmadı.