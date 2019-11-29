Ulusalcılara NATO şoku!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarından kurtulmak için ittifak kurduğu "ulusalcı" cenah, Türkiye'nin 1952'den beri üye olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'ndan (NATO) ayrılması gerektiğine dair tezler öne sürüyor.





NATO'nun yaptığı son toplantı Erdoğan ile müttefik olmanın verdiği öz güvenle sık sık NATO'yu hedef tahtasına koyan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'a ait Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal ile Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'de şaşkınlığa sebep oldu.





Türkiye'de "NATO'dan ayrılalım" tartışmalarının devam ettiği bir dönemde NATO İzmir'den mesaj verdi.





EV SAHİBİ NATO KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI





Ulusalcıları 6 ülkenin NATO Kara Kuvvetleri komutanlarının İzmir’de bir araya gelmesi kadar toplantıya ev sahipliğini NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yapması da şaşırttı.





Odatv haberinde, "Türkiye’nin, Brüksel’in Baltık ve Polonya için hazırladığı savunma planından çekildiği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken çok önemli bir gelişme yaşandı. NATO Kara Kuvvetleri komutanları İzmir’de bir araya geldi. Toplantının ev sahipliğini NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaparken, toplantıya 16 ülke katıldı." ifadelerini kullandı.





FARKLI ÜLKE TECRÜBELERİ PAYLAŞILDI





LANDCOM Komutanı Amerikalı General J.T.Thomson başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çeşitli ülkelerden katılımcılar söz aldı.





Özellikle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesinin üzerinde durulduğu toplantıda, işbirliğinin önemini vurgu yapıldı. Katılımcılar, farklı ülkelerde yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.





SIRBİSTAN DA NATO TOPLANTISINDA





Odatv, NATO toplantısına Sırbistan'ın katılmasının da şaşkınlığa sebep olduğunu belirtti. Haberde, "Rusya’ya yakınlığı ve NATO karşıtlığıyla bilinen Sırbistan’ın NATO’ya ilişkin bir toplantıya katılması dikkate değer duruyor. Sırbistan halen NATO üyesi değil." denildi.





PARTNER DEVLETLER TANIMI





Toplantı “1'inci Partner Ülkeler Komutanları” sloganıyla 25-26 Kasım tarihlerinde ilk kez gerçekleştirildi. İlerleyen zamanlarda ikincisinin de gerçekleştirileceği muhtemel.





Sırbistan’ın NATO üyesi olmamakla birlikte bu toplantıya katılması partner ülke tanımlamasını izah ediyor. “Birlikte çalışabilirlik” ismi altında askeri anlamda işbirliğini artırmak için düzenlenen toplantıya katılımın her anlamda yüksek olduğu belirtiliyor.





TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİĞİ HALDE...





Londra'da 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde temsilciler, bir Rus saldırısı karşısında Polonya, Litvanya, Latviya ve Estonya'nın savunulması amacıyla hazırlanan askeri plana 29 üye ülkeden resmi destek almaya çalışıyor.





Türkiye ise NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'yi terör örgütü olarak tanımasını talep ediyor.





Türkiye’nin savunma planının bildiride yer almaması durumunda, diğer bildirinin de (Baltık ülkeleri ve Polonya planı) yayımlanmasına Türkiye’nin izin vermeyeceği iddia ediliyor.





Ulusalcı Odatv bu tabloyu, "Tam da bu süreçte yapılan toplantı dikkati çekti." diye yorumladı.