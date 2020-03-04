Ulusalcılar Bahçeli'ye hangi mesajı verdi?

Aydınlık gazetesinin resmi Twitter hesabında “Bahçeli için çok endişeleniyorum.” paylaşımı yapıldı.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında kürsüden Rusya'yı hedef aldığı esnada Aydınlık gazetesinin resmi Twitter hesabında, “Devlet Bahçeli için çok endişeleniyorum. Çok heyecanlanıyor, heyecanlandıkça tansiyonu yükseliyor.” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaşıldı.





BAHÇELİ: BUZ GİBİ RUS UÇAKLARI DA VARDI, KİMİ KANDIRIYORLAR?





Bahçeli, "27 Şubat 2020’de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?" sorusunu yöneltmişti.





Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in gazetesi mesajı kısa bir süre sonra sildi.







