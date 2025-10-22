Uluslararası Adalet Divanı: İşgalci İsrail, yardımları kolaylaştırmalı

Mahkeme ayrıca İsrail’in Gazze’deki insanları aç bırakmayı savaş yöntemi olarak kullanamayacağına hükmetti.



İsrail’in iade ettiği cesetlerde işkence ve darp izleri bulundu



Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’den yeni teslim alınan cesetlerde “işkence ve darp izleri” bulunduğunu açıkladı.



Bakanlık yaptığı açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan 30 Filistinli tutuklunun daha cenazelerinin teslim alındığını, böylece ateşkesten bu yana teslim alınan toplam cenaze sayısının 195’e ulaştığını duyurdu.



Açıklamada, bazı cenazelerde “işkence, darp, kelepçeleme ve göz bağlama izleri” bulunduğu belirtildi. Bakanlık, tıbbi ekiplerin cenazeleri incelemeye devam edeceğini, durumlarını tıbbi protokole uygun şekilde belgelendireceğini ve ailelerine teslim edeceğini bildirdi.

Gazze’de ölümler durmadı



El-Ahli Hastanesi’nden bir kaynak, Tuffah Mahallesi’nde İsrail güçleri tarafından bir Filistinlinin öldürüldüğünü El Cezire’ye bildirdi. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail güçleri tarafından öldürülenlerin sayısı 100 kişiyi geçti. Gazze’deki Filistinliler, El Cezire’ye ateşkesten bu yana hayatlarında gerçek bir değişiklik olmadığını, çünkü İsrail’in aralıklarla saldırılara devam ettiğini ve yardımları engellemeyi sürdürdüğünü söyledi.









Mahkeme Başkanı Yuji Iwasawa, “Mahkeme, İsrail’in UNRWA çalışanlarının önemli bir kısmının ‘Hamas veya diğer terörist grupların üyeleri’ olduğu iddialarını doğrulamadığını tespit etmiştir” dedi. İsrail, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısına bazı UNRWA personelinin katıldığı suçlamasının ardından örgütün İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamıştı.Fransa’nın eski dışişleri bakanı Catherine Colonna’nın da dahil olduğu bir dizi soruşturma, UNRWA’da bazı “tarafsızlıkla ilgili sorunlar” tespit etmişti. Ancak Nisan 2024 raporu, İsrail’in “UNRWA çalışanlarının önemli bir kısmının terör örgütü üyeleri olduğu” iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunmadığını belirtmişti.İşgalci bir güç olarak İsrail, yardımın geçişini kolaylaştırmakla yükümlüdürUluslararası Adalet Divanı ayrıca İsrail’in Gazze’ye, çok ihtiyaç duyulan yardımın geçişini kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu açıkladı. UAD Başkanı Yuji Iwasawa, “Mahkeme, İsrail’in Birleşmiş Milletler ve onun kuruluşları tarafından sağlanan, UNRWA’yı da kapsayan yardım programlarını kabul etme ve kolaylaştırma yükümlülüğü altında olduğunu değerlendirmektedir” dedi.İsrail’in Gazze’deki nüfusun “temel ihtiyaçlarını” karşılamak, hayatta kalmaları için gerekli her şeyi sağlamak zorunda olduğuna dikkat çekildi. Makheme Başkanı Yuji Iwasawa, “İşgalci bir güç olarak İsrail, yerel nüfusun temel ihtiyaçlarını, hayatta kalmaları için gerekli malzemeler de dahil olmak üzere, temin etmekle yükümlüdür” dedi.