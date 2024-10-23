Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü, AKP iktidarının Kenya'dan 4 kişiyi kaçırmasına tepki gösterdi /23 Ekim 2024 13:57

Uluslararası Af Örgütü, AKP iktidarının Kenya'dan 4 kişiyi kaçırmasına tepki gösterdi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Internatıonal) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Birleşmiş Milletler koruması altında Kenya’da yaşayan 4 Türk mültecinin Türkiye’ye kaçırılmasına tepki gösterdi.

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Callamard, “Türk makamları, tehdit olarak algıladıkları kişilerin peşine düşmek için, söz konusu kişiler başka bir ülkeye sığınmış olsalar bile, olağanüstü çaba sarf etmeye hazır. Ancak Türkiye, temel insan hakları ilkelerini suiistimal etmeye istekli hükümetlerin suç ortaklığı olmadan ilerleyemezdi.” dedi.

Callamard açıklamasında, bu olayın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin en yeni üyesi olan Kenya’nın güvenilirliğini zedeleyeceğini ve gelecek yıl yapılması planlanan Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme sürecinde Kenya’yı zor durumda bırakacağını ifade etti.

TR724'te yer alan habere göre Callamard, Kenya’nın “geri göndermeme ilkesini ihlal ederek Mustafa Genç, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve Hüseyin Yeşilsu’yu ciddi insan hakları ihlali riskiyle karşı karşıya bıraktığını” sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük insan hakları STK’larından biri olan Uluslararası Af Örgütü, Hizmet Hareketi’ne yönelik insan haklarını dillendirme konusunda çekimser davranıyordu. Örgüt, raporlarında sistematik bir şekilde Hizmet Hareketi gönüllülerinin uğradığı hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri görmezden gelmekle suçlanıyordu.

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