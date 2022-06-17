Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü, Gezi tutuklularını düşünce mahkumu ilan etti /17 Haziran 2022 17:00

Uluslararası Af Örgütü, Gezi tutuklularını düşünce mahkumu ilan etti

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası sonucunda asılsız suçlamalarla hapsedilen yedi kişiyi düşünce mahkumu ilan etti. Genel Sekreter Agnes Callamard yaptığı açıklamada, "Çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneği" dedi.

SHABER3.COM

Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18'er yıl hapis cezasının verildiği Gezi davasıyla ilgili Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard açıklama yaptı.

Callamard, “Bu yedi kişinin düşünce mahkumu ilan edilmesi, keyfi tutukluluk ve siyasi güdümlü yargılamalarla başlayıp şov niteliğinde bir dava ve mahkumiyet kararlarıyla biten adaletsizlik güncesinin teşhis edilmesidir. Yedi kişinin maruz kaldığı adaletsizlik, Türkiye'de insan haklarına yönelik aşırı sert baskılar kapsamında çok sayıda kişinin yaşadığı adaletsizliğin bir örneğidir” dedi.

“DERHAL KOŞULSUZ OLARAK SERBEST KALMALILAR”
Sözcü'nün haberine göre kendisi de avukat olan, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Dikmen'in öncülüğündeki bir heyet, Gezi Davası tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından bugün, aktivistler, düşünce mahkumu ilan edildi.

Callamard tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gezi Davası tutuklularına yapılan bu şoke edici adaletsizlik, bir kez daha, Türkiye'de yargı sisteminin muhalefeti susturmak için bir baskı aracına dönüştüğünü gösteriyor. Bu kişilerin cezaevinde geçirdiği her gün, adalet kavramına ve insan haklarına karşı, Türkiye devletinin korumayı taahhüt ettiği ancak defalarca ve pervasızca ihlal ettiği ilkelere karşı yapılmış bir hakarettir. Gezi Davası tutukluları düşünce mahkumudur, derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalılar.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uluslararası Af Örgütü, Gezi tutuklularını düşünce... Sonraki Haber >>

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Dükkana astığı pankart söze gerek bırakmamış...

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Yandaşın yüreğini hoplatan korku: Ya Erdoğan düşerse

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Milletvekilinden Kendisini uyaran daire başkanına cevap

Yeni hastane binası şelaleye döndü

Yeni hastane binası şelaleye döndü

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

MHP'li vekilin polise attığı tokat yeniden gündemde

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap

Ersan Şen'den sel felaketi eleştirilerine cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:32:47