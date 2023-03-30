Uluslararası Af Örgütü, Hizmet Hareketi’ne yönelik soykırıma ‘kör ve sağır’













Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik sokak ortasında işkence bile rapora girememiş!









Raporun ‘Türkiye’ bölümünde ‘İşkence ve Kötü Muamele’ konusuna işte bu kadar yer ayrılmış!

Pop şarkıcısı Gülşen hakkında soruşturma açılması ve akabinde tutuklanması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘hakaret’ suçundan ceza alması, Cumartesi Anneleri’ne yönelik hukuksuzluklar, LGBT +’ye yönelik baskılar raporda yer alıyor.

Uluslararası Af Örgütünün 2022-23 “Dünyada İnsan Haklarının Durumu” raporunda, uluslararası kurumların Türkiye’ye ‘bakış klasiği’ daha doğrusu ‘körlüğü’ yine önceliklerle gibi tekrar edilmiş! Zira rapora göre; ülkedeki siyasi nedenlerle tutuklular sadece Kavala ve Demirtaş;örgüt üyeliğinden haksız tutuklanan da yalnızca Uluslrarası Af Örgütü Türkiye Şubesi eski Başkanı Taner Kılıç’tır!









Daha önce başka bir raporun yorumunda söylediğimiz gibi; ülkedeki “siyasi” ve “etnik” mağduriyetleri içtenlikle tanıyoruz, ancak ülkede insan hakları anlamında tüm mağduriyetlerin bu iki başlık altında olduğu dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz.





Uluslararası bir kurumun Selahattin Demirtaş’ın mağduriyetine sahip çıktığı bir metinde, örneğin İlhan İşbilen’in de bir milletvekili olduğunu hatırlamasını, LGBT bireylerin yaşam tercihlerine gösterdiği hassasiyeti, yasal bir bankaya para yatıran vatandaşa da göstermesini beklemeye devam edeceğiz!

Uluslararası Af Örgütünün 2022-23 dönemi insan hakları raporu bir kez daha göstermiştir ki; bu rapora Türkiye’den veri sağlayanlar ile AİHM’de farklı beklentilerle mahkeme yargıçlarına adeta sansür uygulayan hukukçuların zihniyeti aynıdır.









İnsan hakları adına bedel ödeyen muhafazakar kesim körlükleri tamda bundan dolayıdır. Ancak ne kadar uğraşsanız da bu mızrağın keskinliği çoktan çuvalı paramparça etti. Siz sadece kendi saygınlığınızdan kaybediyorsunuz.