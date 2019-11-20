Uluslararası Af Örgütü: İran’da En Az 106 Kişi Öldü

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde düzenlenen protestolar sırasında en az 106 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.





UAÖ, ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği bilgisini de geçti.





İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistler tarafından verilen bilgilerin, göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği kaydedildi.





Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther'in de "Yetkililer bu acımasız ve ölümcül baskıları derhal sona erdirmeli ve insan hayatına saygı göstermelidir" şeklindeki ifadelerine yer verildi.





İran “12 kişi öldü” demişti

İran’dan dün yapılan açıklamada protestoların ilk üç gününde 12 kişinin öldüğü duyurulmuştu.





İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, ülkede durumun daha sakin olduğunu belirtmiş, bazı şehirlerde ise küçük çaplı isyanların sürdüğü bilgisini paylaşmıştı.