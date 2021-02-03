Uluslararası Af Örgütü Küçüközyiğit için kampanya başlattı

Eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, 2016’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle görevinden uzaklaştırılanlardan biri. Ailesi aynı zamanda hukukçu da olan Küçüközyiğit’ten 29 Aralık günü Ankara Maltepe’deki ofisinden çıktığından beri haber alamadığını açıkladı.

Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit, babasından haber alamayınca işleri hızlandırmak umuduyla Ankara’ya gittiğini aktardı. Küçüközyiğit burada babasının apartman kaydı görüntülerine ulaştığını ve babasının kaybıyla ilgili olarak her geçen gün endişesinin arttığını söyledi.





Ailesinin her türlü girişimi sonuçsuz kalan Kücüközyiğit için bir çok sivil toplum örgütü de girişimlerde bulundu.





Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational 165.000 üyesine mektup gönderdi . Mektupta kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında bilgi veren Uluslararası Af Örgütü üyelerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısına bu bilgi notunu mail yolu ile göndererek dosya ile ivedilikle ilgilenilerek sorumluların Adalete teslim edilmesini istedi









Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational bugün de Amnesty Almanya acil eylem imza kampanyası başlattı



