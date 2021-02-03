Samanyolu Haber /Gündem / Uluslararası Af Örgütü Küçüközyiğit için kampanya başlattı /03 Şubat 2021 14:49

Uluslararası Af Örgütü Küçüközyiğit için kampanya başlattı

Kaçırılan Hüseyin Galip Kücüközyigit icin dün Amnesty Türkiye / bugün de Amnesty Almanya acil eylem imza kampanyası başlattı

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Eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit, 2016’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle görevinden uzaklaştırılanlardan biri. Ailesi aynı zamanda hukukçu da olan Küçüközyiğit’ten 29 Aralık günü Ankara Maltepe’deki ofisinden çıktığından beri haber alamadığını açıkladı.

Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit, babasından haber alamayınca işleri hızlandırmak umuduyla Ankara’ya gittiğini aktardı. Küçüközyiğit burada babasının apartman kaydı görüntülerine ulaştığını ve babasının kaybıyla ilgili olarak her geçen gün endişesinin arttığını söyledi. 

Ailesinin her türlü girişimi sonuçsuz kalan Kücüközyiğit için bir çok sivil toplum örgütü de girişimlerde bulundu. 

Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational  165.000 üyesine mektup gönderdi . Mektupta kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında bilgi veren Uluslararası Af Örgütü  üyelerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcısına bu bilgi notunu mail yolu ile göndererek dosya ile ivedilikle ilgilenilerek sorumluların Adalete teslim edilmesini istedi 

 

Uluslararası Af Örgütü Amnesty İnternational  bugün de Amnesty Almanya acil eylem imza kampanyası başlattı

Amnesty Almanya sayfasındaki kampanya için tıklayın 
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