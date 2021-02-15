Uluslararası Af Örgütü’nden kayıp vakalarıyla ilgili Türkiye’ye uyarı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de yaşanan kaçırma ve cebri kaybedilme vakalarıyla ilgili resmi makamlardan açıklama talep etti.





Af Örgütü’nden Milena Büyüm, Alman basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’de son yıllarda cebri kaybedilme şüphesi taşıyan çeşitli vakalara tanık olunduğuna işaret ederek bu vakaların soruşturularak aydınlatılmasının devletin yükümlülüğünde olduğunu vurguladı.





ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SUÇ

Uluslararası hukukta “cebri kaybedilme”, bir kişinin devlet memurları, ya da devletin görevlendirdiği, desteklediği ya da göz yumduğu kişi ya da gruplarca özgürlüğünden alıkonması olarak tanımlanıyor. Bu durumlarda devlet alıkonmayı kabul etmezken, yasal koruma alanı dışındaki kişiyle ilgili bilgi edinilemiyor.





Af Örgütü’nden Büyüm, Türkiye’nin cebri kaybedilmeyle ilgili uluslararası sözleşmede imzasının bulunmadığını ancak yine de cebri kaybedilme yasağının Türkiye’yi de bağladığını ve Türk makamlarının vakaları aydınlatmakla yükümlü olduğunu kaydetti. Büyüm, cebri kaybedilmenin uluslararası hukuka göre bir suç olduğuna da dikkat çekti.





HÜSEYİN GALİP İÇİN İMZA KAMPANYASI

Uluslararası Af Örgütü son olarak Şubat ayı başında Hüseyin Galip Küçüközyiğit ile ilgili bir imza kampanyası başlatmıştı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan hukukçu Küçüközyiğit son olarak 29 Aralık tarihinde Ankara Maltepe’deki ofisine gitmiş ve ofisinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.





37 gün önce kaçırılan Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında kızı Nursena Küçüközyiğit tarafından 31 Aralık 2020’de yapılan kayıp ihbarıyla ilgili dosya Şubat ayı başında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılmış, savcılık araştırılması gereken bir suç olmadığına hükmetmişti.





HABER ALINAMAYAN 4 KİŞİ VAR

Kaçırılan kişilerin çoğundan aylarca haber alınamazken, bazıları aylar sonra Emniyet’te ortaya çıktı. Tamamı aylarca ağır işkence gördüklerini beyan ettiler. Kaçırılan kişilerden bazılarından ise bir daha haber alınamadı. Sunay Elmas, Ayhan Oran, Yusuf Bilge Tunç ve Hüseyin Galip Küçüközyiğit halen kayıp.





2016 YILINDAN BERİ KAYIPLAR VE KAÇIRILANLAR

Sunay Elmas (27 Ocak 2016)

Ayhan Oran (1 Kasım 2016)

Mustafa Özgür Gültekin (21 Aralık 2016)

Durmuş Ali Çetin (17 Mayıs 2017)

Hüseyin Kötüce (28 Şubat 2017)

Mesut Geçer (26 Mart 2017)

Turgut Çapan (31 Mart 2017)

Önder Asan (1 Nisan 2017)

Cengiz Usta (4 Nisan 2017)

Mustafa Özben (9 Mayıs 2017)

Fatih Kılıç (14 Mayıs 2017)

Cemil Koçak (5 Haziran 2017)

Murat Okumuş (16 Haziran 2017)

Enver Kılıç (30 Eylül 2017)

Zabit Kişi (30 Eylül 2017)

Hıdır Çelik (6 Aralık 2017)

Ümit Horzum (6 Aralık 2017)

Ayten Öztürk (13 Mart 2018)

Orçun Şenyücel (21 Nisan 2018)

Hasan Kala (20 Temmuz 2018)

Fahri Mert (12 Ağustos 2018)

Ahmet Ertürk (16 Kasım 2018)

Gökhan Türkmen (7 Şubat 2019)

Yasin Ugan (12 Şubat 2019)

Özgür Kaya (12 Şubat 2019)

Erkan Irmak (16 Şubat 2019)

Mustafa Yılmaz (18 Şubat 2019)

Salim Zeybek (20 Şubat 2019)

Yusuf Bilge Tunç (6 Ağustos 2019)

Hüseyin Galip Küçüközyiğit



