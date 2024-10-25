Uluslararası Af Örgütü’nden Kenya'da kaçırılanlarla ilgili çağrı: ‘Derhal bırakın’

Uluslararası Af Örgütü Kenya, İbrahim Kalın başkanlığındaki MİT tarafından Yedi Türk sığınmacının kaçırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bilinmeyen bir yere götürülen sığınmacıların derhal bırakılması istendi.





YAPILAN ULUSLAR ARASI HUKUK İHLALİDİR

Sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Uluslararası Af Örgütü Kenya, 18 Ekim 2024’te Nairobi’de yedi Türk sığınmacının kaçırılmasından derin endişe duymaktadır. Mustafa Genç, oğlu Abdullah Genç, Hüseyin Yeşilsu, Necdet Seyitoğlu, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve eşi Saadet Taşçı’nın kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı belirtildi. Abdullah Genç, Necdet Seyitoğlu ve Saadet Taşçı’nın serbest bırakıldığı bildirilirken, Öztürk Uzun, Alparslan Taşçı ve Hüseyin Yeşilsu hâlâ kayıp ve ciddi bir şekilde geri gönderilme riskiyle karşı karşıyalar; bu ciddi bir uluslararası hukuk ihlalidir.





KENYA HÜKUMETİNİN KORUMASINA BAŞVURMUŞLARDI

Bu olay hem Kenya hem de uluslararası mülteci hukukunun ihlali anlamına geliyor. Bu kişiler Kenya hükumetinin korumasına başvuran mültecilerdir. Kaçırılmaları, Kenya’daki tüm mülteci ve sığınmacıların güvenliğine ilişkin artan endişelerin altını çiziyor.





TÜRKİYE’YE GÖNDERİLMELERİNİN ENDİŞESİNİ TAŞIYORUZ

Uluslararası Af Örgütü Kenya ayrıca, yakın zamanda zorla ve hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’ye geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri endişesini taşıyor. Böyle bir durumda ciddi insan hakları ihlallerine uğrama riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Kaçırma ve kaçtıkları ülkelere zorla geri gönderme, Kenya yasalarında, 1951 Mülteci Sözleşmesinde ve Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerini Düzenleyen Afrika Birliği Sözleşmesinde yer alan geri göndermeme ilkesini doğrudan ihlal etmektedir.





KENYA HÜKUMETİ’NDEN KAÇIRILANLARIN BULMASI İSTENDİ

Uluslararası Af Örgütü Kenya, Kenya Hükümeti’ni kayıp bireylerin yerini tespit etmek, güvenliklerini sağlamak ve ailelerine geri dönmek için derhal harekete geçmeye çağırıyor. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Kenya Adliyesi, Kriminal Soruşturmalar Müdürlüğü, Terörle Mücadele Polis Birimi, Savcılık Direktörlüğü Ofisi, Bağımsız Polis Gözetim Kurumu ve Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’na, sınır ötesi baskının uluslararası bir suç olduğunu hatırlatırız. Bu kaçırma olayını çevreleyen koşulların hızlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz.





BM VE ULUSLAR ARASI TOPLUMA BİLİNÇLİ OLMA ÇAĞRISI YAPILDI





Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu bu gelişmenin sonuçları konusunda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Kenya’nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne üye olmak için başarıyla başvurduğu ayda bu olayın yaşanması derinden endişe vericidir.





Kenya hükümetinin, tüm sığınmacıların ve mültecilerin suç niteliğindeki kaçırılmalara ve hayatlarının ve özgürlüklerinin tehlikede olduğu ülkelere yasa dışı geri gönderilmelerine karşı korunmasını sağlamakla yükümlü. Kenya Anayasası, mülteci yasaları ve uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir.